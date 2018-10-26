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26.10.2018

Тишина в доме: бесшумная бытовая техника для комфортного пользования

Источник: Українські новини

Бесшумная уборка: так бывает?

Гарантировать абсолютное отсутствие шума во время уборки может только веник. Но речь не о нем. Работа пылесоса неизбежно связана с возникновением шума. Зная, как громкий звук двигателя при уборке раздражает, производители разработали практически бесшумную технику. Новейшие модели пылесосов Electrolux, Gorenje, Bosch поражают низким уровнем шума, который не превышает 60 дБ. 

Пылесосить и общаться, не повышая голоса, позволяют приборы из линейки Ultrasilencer компании Electrolux. В моделях ZUSANIMA 58 и ZUSALLFL 58 применяется Silent Air Technology и система AeroPro. Продуманная комбинация плавающей подвески двигателя, бесшумной насадки с аэродинамичными каналами, широким и гладким шлангом помогает снизить уровень шума до 58 дБ.

Тихие модели представлены и в ассортименте Kärcher. Промышленные модели Kärcher T10/1 Eco!Efficiency, Kärcher T10/1 относятся к классу профессиональной техники. Для таких пылесосов уровень шума равный 59 дБ просто фантастически низкий!

"Незаметный" помощник — стиральная машина

Уровень шума в некоторых стиральных машинах при отжиме доходит до 81 дБ. Производители решают проблему по-разному: устройства оснащаются системами прямого привода, инверторными двигателями или шумоизоляционными корпусами. Достойным при стирке считается показатель до 60 дБ, а при отжиме — не более 76 дБ (уровень беседы на повышенных тонах между несколькими людьми).

Компания Bosch сделала ставку на шумоизоляционный корпус. Специальная конструкция боковых стенок Bosch WDU28590OE с дополнительной жесткостью практически нивелирует вибрацию во время стирки, отжима и сушки. Да, в эту модель встроена и сушильная машина! В дополнение конструкторы улучшили теплоизоляционные характеристики и добились снижения уровня шума во время стирки до 47 дБ, а во время отжима до 71 дБ.

В моделях стиральных машин WW90M74LNOA/UA, WW90M64MOPA/UA с уровнем шума 49/73 дБ компания Samsung использовала современные инверторные двигатели, которые обеспечивают не только меньшие вибрации во время стирки и отжима, но и заметно снижают количество используемой электроэнергии.

"Бесшумные" холодильники

Для этого вида техники нормой тишины считается уровень в 38–41 дБ. За возникновение громких звуков несут ответственность принудительная вентиляция и разморозка. Отсутствие этих опций в агрегатах и улучшенная шумоизоляция позволяют снизить показатели до 36 дБ, как в моделях встраиваемых холодильников NatureCool компании Bosch. Низкими показателями шума во время работы могут похвастать и модели Liebherr. В копилке бонусов, помимо тихой работы (39 дБ), у двухкамерного холодильника Liebherr CNbs 4015 класс энергопотребления А++, технологии NoFrost и SuperFrost, сенсорное управление и корпус из нержавеющей стали.

Тихие фены

В продвинутых фенах используются профессиональные АС-моторы. Они обеспечивают устройству практически бесшумную работу и мощный поток воздуха. Уникальная конструкция вентилятора, как в модели Rowenta CV7670D0, снижает уровень звуковых вибраций, а специальные боковые отверстия гарантируют уменьшение распространения звуковых волн в 5 раз.

Среди производителей, которые оснащают свою технику АС-двигателями, — Babyliss, Braun, Valera. Швейцарская компания Valera выпускает целую линейку профессиональных и бытовых фенов, обозначенных как Silent. При высокой мощности в 1600–2000 Вт уровень шума не превышает 71–72 дБ, что совсем неплохо для таких устройств, ведь обычные фены работают на отметке в 78–80 дБ.

По-настоящему бесшумный фен Supersonic Limited Edition презентовала английская компания Dyson. Пользователь не слышит звук работы двигателя, который поместили в рукоятку устройства, а улавливает только шум направленного потока воздуха.

Блендеры на страже тишины

Родителям маленьких детей, которые часто пользуются измельчительной техникой и ищут бесшумные блендеры, стоит обратить внимание на устройства линейки Bosch SilentMixx и SilentMixx Pro. Это мощные электроприборы, которые не нарушают тишину в доме. Разработчики отказались от установки низкооборотистого двигателя, внедрив другие технологии для достижения результата. Значительно снизить уровень шума модели Bosch MMB65G5M помогает специальная пятиреберная форма чаши с плотно прилегающей крышкой и дополнительная звукоизоляция мотора.

Практически бесшумные, как для стационарного блендера, модели представлены и в линейке Electrolux. В устройствах Powermix Silent уровень шума снижен до 80 дБ в сравнении со стандартными 90–95 дБ.

 
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