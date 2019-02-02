"Тишину" в ООС нарушали запрещенные вооружения
Источник: Корреспондент.net
Представители незаконных вооруженных формирований за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток обстрелы украинских позиций велись: из минометов калибра 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Павлополя; из крупнокалиберных пулеметов - в районе Красногоровки.
В полосе действий оперативно-тактической группировки Север обстреляли позиции ООС: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Хутора Свободный; из минометов калибра 82-мм - в районе Крымского.
"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – добавили в штабе.