"Тишину" в ООС нарушали запрещенные вооружения

Отмечается, что дважды было применено запрещенное минскими договоренностями вооружене. Пострадавших среди военных нет.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Восток обстрелы украинских позиций велись: из минометов калибра 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Павлополя; из крупнокалиберных пулеметов - в районе Красногоровки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север обстреляли позиции ООС: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Хутора Свободный; из минометов калибра 82-мм - в районе Крымского.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – добавили в штабе.