Титул Мисс мира-2017 достался индианке

Источник: Корреспондент.net

Обладательницей титула Мисс Мира -2017 стала жительница Индии, модель Мануши Чхиллар. Об этом сообщается на странице конкурса в Facebook.

Индийская модель рассказала, что учится в медицинском университете, продолжая профессиональную династию, так как ее родители врачи. В ходе конкурса Мануши заявила, что выберет специальность анестезиолога.

Второе место досталось мексиканке Андреа Мезе, третье - британке Стефани Хилл. Украину на конкурсе представляла 18-летняя киевлянка Полина Ткач.

Финальная часть шоу Мисс Мира - 2017 состояла из 15 частей. На 10-м этапе были объявлены 10 кандидатов в победители (Россия, Великобритания, Индонезия, Индия, Кения, Мексика, Республика Корея, Франция, Южная Африка и Ямайка), из которых к 13-му осталось только пять (Великобритания, Индия, Кения, Мексика и Франция). На 15-м этапе были объявлены имена тех, кто занял третье и второе, а также первое место, став Мисс Мира - 2017.

Всего в конкурсе участвовали 118 девушек.