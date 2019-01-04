Томос об автокефалии ПЦУ обнародуют в Софии Киевской на Рождество

Источник: Українські новини

Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины выставят в Трапезном храме Софийского собора (Малой Софии) 7 января. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ на совей странице в Facebook.

Все желающие смогут его увидеть после того, как предстоятель поместной церкви Епифаний проведет рождественскую литургию. Богослужение митрополита Епифания начнется в 10:00 7 января. Во время литургии в Софии Киевской уже будет томос - документ, Епифаний 6 января получит его от Константнопольского патриарха.

В церкви предупреждают, что вход в главный собор Святой Софии будет ограничен во время литургии. Однако молитву будут транслировать на экране на Софийской площади.

После богослужения томос выставят в Малой Софии, где каждый сможет его увидеть в любой день с 8:00 до 18:00. Вход в трапезного храма свободный.