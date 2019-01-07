Томос об автокефалии ПЦУ вернется в Стамбул

По его словам, Томос должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата, который состоится через два дня.

"Томос будет до вечера выставлен для того, кто захочет, мог подойти и увидеть этот уникальный документ. В ближайшие дни он возвратится в Стамбул в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом. Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского святейшего Синода патриархата. Буквально через два дня состоится Синод, где будет это сделано и тогда уже Томос, окончательно и навсегда, возвратится в Украину и будет сохраняться в особых условиях", - сказал Юраш.