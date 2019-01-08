Томос Православной церкви Украины: реакция сети

Источник: Корреспондент.net

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 6 января получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея Томос об автокефалии объединенной украинской церкви, что стало финальным этапом признания независимости ПЦУ.

С этого момента она стала одной из 15 поместных православных церквей мира. Томос описывает модель управления церковью, ее взаимоотношения с Вселенским патриархатом и другими поместными церквями.

Напомним, 11 октября прошлого года Священный синод Константинопольской церкви отменил документ 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Также с глав УПЦ КП и УАПЦ была снята анафема.

15 октября Русская православная церковь в ответ разорвала евхаристическое общение с Вселенским патриархатом в Константинополе. Позже РПЦ провозгласила Вселенский патриархат раскольником и предупредила "о столетнем расколе в семье Православных церквей".

27-29 ноября в Стамбуле проходило заседание синода Вселенского патриархата, на котором утвердили текст Томоса для Украины.

15 декабря в Софии Киевской состоялся объединительный собор православных церквей Украины. Он учредил Православную церковь Украины и выбрал ее предстоятелем митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского Епифания.

7 января Томос обнародовали в Малой Софии в Киеве после Божественной литургии на праздник Рождества Христова, проведенной Епифанием.

8 января документ отправили обратно в Стамбул на подпись архиереям Константинопольского патриархата, которые собираются на собор каждый месяц девятого числа. В ПЦУ подчеркнули, что отсутствие подписей - "технические вещи" и Томос является действительным. Предположительно, 9 января документ вернется в Софию Киевскую.

Получение Томоса ПЦУ широко обсуждали в социальных сетях: