Томос привезли в Украину - СМИ

Источник: Корреспондент.net

В Киеве вечером в воскресенье, 6 января, приземлился самолет с Томосом об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом в прямом эфире сообщил Прямой канал.

Как отметила корреспондент канала, кортеж с Томосом уже направляется в Софию Киевскую.