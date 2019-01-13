Томос привезли в Винницу

Источник: Корреспондент.net

Президент Петр Порошенко прибыл в Винницу на литургию по случаю получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Как сообщил Порошенко в Twitter в воскресенье, 13 января, также в город привезли сам Томос

"Сегодня в Виннице вместе с верующими помолились в Спасо-Преображенском соборе за единство Украинской церкви, мир и благополучие. Томос об автокефалии сегодня в Виннице, и каждый сможет увидеть этот исторический документ, который стал символом и выражением нашей духовной независимости", - написал Порошенко.

Кроме Порошенко на литургии также присутствовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.