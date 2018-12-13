Томос Украине передадут 6 января 2019, - УПЦ КП

Источник: Українські новини

Вселенский патриархат передаст томос об автокефалии Украинской православной церкви избранному на Объединительном соборе предстоятелю единой поместной церкви 6 января 2019 года.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря.

"Томос Вселенского патриарха, по той информации, которую мы получили, должны вручить предстоятелю православной церкви Украины 6 января", - сказал он.

Он отметил, что 6 января в Константинополе должна состояться божественная литургия, служба Вселенского патриарха и предстоятеля украинской поместной церкви, и после этого ему будет вручен томос.

Архиепископ отметил, что иерархи УПЦ КП придут на Объединительный собор 15 декабря.