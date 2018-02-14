ТОП-5 украинских продуктов, которые дорожали в январе: лидер - сало

Источник: Українські новини

Государственная статистика, перейдя на новую систему мониторинга стоимости продуктов и товаров, только в середине февраля посчитала рост цен за январь. По данным госмониторинга первого месяца 2018 больше всего подорожали составляющие борщевого набора - овощи и мясо. Об этом пишет на своей странице в Facebook гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Эксперты Ассоциации составили ТОП-5 продуктов питания, которые больше всего подорожали. В гривневом эквиваленте первая пятерка выглядит следующим образом:

сало, говядина, куриное филе, тушка курицы, яйца.

Первое место занимает любимый продукт украинский - сало, которое добавило в январе почти 3,5 грн на одном килограмме. Теперь его средняя цена составляет 72,2 грн. Для сравнения, в Киеве сало подорожало более чем на 5 грн и стоит уже 110,6 грн. Разница между средней ценой в Украине и ценой в Киеве составляет 38 грн на одном килограмме.

Второе место заняла говядина с 2,8 грн на одном килограмме. На сегодня говядина стоит 117,1 грн. В Киеве говядина с костью стоит в среднем 129,1 грн за килограмм. То есть разница в стоимости килограмма составляет 12 грн.

Третья ступенька - филе курицы, которое поднялось в цене почти на 2 грн. Теперь средняя цена по Украине - 91,5 грн за килограмм, в то время как в Киеве - 93 грн.

Четвертое и пятое место поделили яйца с тушкой курицы, которые за январь прибавили почти по 1 грн на килограмме. Отныне десяток яиц стоит почти 28 грн, а килограмм курицы в тушке - 54,9 грн. Для сравнения, десяток яиц в Киеве дороже, чем в среднем по Украине почти на 3 грн, а килограмм куриной тушки - почти на 2 грн.