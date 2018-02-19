Найти

19.02.2018

Торговля с Россией значительно выросла - Госстат

Источник: Корреспондент.net

Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году, причем и по экспорту, и по импорту товаров наблюдался рост. Об этом говорят данные Государственной службы статистики Украины, опубликованные на сайте ведомства в понедельник, 19 февраля. 

 

Так, объем экспорта товаров в РФ в прошлом году составил 3,9 млрд долларов, что на 109,6% больше, чем годом ранее. Импорт из России составил 7,2 млрд долл, или 139,9% роста. Таким образом, отрицательное сальдо в торговле Украины с Россией составило почти 3,3 млрд долл.

Второе место из стран экс-СССР – у Баларуси. Эскпорт товаров из Украины составил 1,1 млрд долл. (рост 126,6%), импорт 3,1 млрд долл. (115,4%). Торговое сальдо –минус 2 млрд долл.

Из Европейских стран крупнейшими торговыми партнерами Украины в 2017 году стали Турция, Польша, Германия, Нидерланды, Венгрия, Италия и Испания.

Так, экспорт товаров в Турцию вырос на 122,9% до 2,5 млрд долл., импорт – на 114,9% до 1,3 млрд долл., сальдо положительное - 1,2 млрд долл.

Польша: экспорт 2,7 млрд долл. (рост 123,8%), импорт 3,4 млрд долл. (рост 128,2%), сальдо  –минус 700 млн долл.

Нидерданды: экспорт 1,7 млрд долл. (168,4% роста), импорт 644 млн долл. (117,7%), сальдо – плюс 1,03 млрд долл.

Германия: экспорт 1,7 млрд долл. (123,2%), импорт 5,4 млрд долл. (126,1%), сальдо –минус 3,7 млрд долл. 

Венгрия: экспорт 1,3 млрд долл. (126,0%), импорт 1,14 млрд долл. (143,7%), сальдо - плюс 174 млн. долл.

Испания: экспорт 1,3 млрд долл. (125,4%) импорт 579 млн долл (115,6%) сальдо - плюс  680 млн долл.

Италия: экспорт 2,5 экспорт млрд долл. (128,0%), импорт – 1,6 млрд долл. (119,6%) сальдо – плюс 900 млн долл.

Торговля Украины с США за прошлый год показала следующие цифры: экспорт - 828 млн долл. (рост 194,1%), импорт – 2,5 млрд долл. (149,6%), сальдо – минус  –1,69 млрд долл.

Общий объем экспорта товаров из Украины в 2017 году составил 43,3 млрд долл. (119% по сравнению с 2016 годом), импорта - Импорт 49,6 млрд долл. (126,4% роста).

Новости раздела
Мир
19.02.2018
Немецкие парламентарии выступили против "Северного потока-2"
В совместном обращении представители четырех парламентских партий отметили, что политика ЕС в области энергетики и солидарность с европейскими партнерами говорят против строительства газопровода.
Мир
18.02.2018
Анкара отрицает использования химоружия в Сирии
Сирийский центр по правам человека сообщил, что шесть человек пострадали во время турецкого обстрела в районе Африна и все они имели проблемы с дыханием.
Мир
18.02.2018
На выборах в Италии победу прогнозируют коалиции Берлускони
Это последний социологический опрос, который был опубликован до голосования 4 марта. По итальянскому законодательству, публиковать результаты за две недели до выборов запрещено.
Мир
18.02.2018
В Иране разбился пассажирский самолет
Крушение лайнера произошло возле города Семиром в провинции Исфахан. В авиакомпании Aseman Airlines, который принадлежал самолет, подтвердили, что выжить не удалось никому.
Мир
18.02.2018
В Мюнхене завершилась конференция по безопасности
Председатель конференции Вольфганг Ишингер пригласил всех присутствующих через год встретиться и проверить, удалось ли достичь успеха.
Мир
18.02.2018
Миротворцы на Донбассе: Минск назвал условия
В случае договоренностей между президентом Украины Петром Порошенко и российским лидером Владимиром Путиным Беларусь готова выполнять миротворческую роль в урегулировании конфликта на Донбассе.
Мир
17.02.2018
Погром российского центра. Задержанных нет - СМИ
После погрома офиса Российского центра науки и культуры в Киеве представителями организации С14, на место прибыли наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ.
Мир
17.02.2018
Польша разочарована итогами переговоров Розенко с вице-премьер-министром Польши
Польша разочарована итогами переговоров вице-премьер-министра Павла Розенко с вице-премьер-министром, министром культуры и национального достояния Польши Петром Глинским и требует отмены моратория на проведение поисково-эксгумационных работ.
Мир
17.02.2018
Турцию обвиняют в газовой атаке в районе Африна
Директор больницы в Африне рассказал, что после того, как турецкая армия обстреляла один из поселков неподалеку от города, в госпиталь поступили 6 человек с симптомами удушья. В Анкаре отрицают применение ядовитого газа.
Мир
16.02.2018
Трамп прокомментировал обвинения США против россиян во вмешательстве в выборы 2016 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что сговора между его предвыборной кампанией и Росией нет, так как Москва начала антиамериканскую кампанию еще в 2014 году
Мир
16.02.2018
Нацотбор на Евровидение-2018: звездным гостем второго полуфинала станет представитель Франции
Во втором полуфинале национального отбора на Евровидение-2018 звездным гостем станет представитель Франции - дуэт Madame Monsieur.
Мир
16.02.2018
13 россиян обвиняются во вмешательстве в выборы в США
Об этом сообщил спецпрокурор США по России Роберт Мюллер. Помимо 13 граждан РФ, обвинение предъявлено трем российским организациям.
Мир
16.02.2018
В Турции несколько журналистов получили пожизненные сроки
Ахмет и Мехмет Алтан, а также Назли Иличак признаны виновными в связях с движением радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена. "Репортеры без границ" возмущены решением турецкого суда.
Мир
15.02.2018
Президент Польши опротестовал положения с оборотами "украинские националисты" и "Восточная Малопольша" в законе об ИНП
Закон еще должен проверить Конституционный суд Польши
Мир
15.02.2018
Видео дня: Китай активно готовится встречать Лунный Новый год-2018
Китай активно готовится встречать Новый год-2018 по Лунному календарю. Об этом стало известно из видео-трансляции в YouTube. Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Ханчжоу и Харбин проводят различные световые шоу, чтобы приветствовать Лунный Новый год.
Мир
15.02.2018
Страны ЕС спорят о приеме западно-балканских государств
Еврокомиссия недавно представила стратегию расширения ЕС, предусматривающую прием в Евросоюз шести западно-балканских государств. Переговоры в Софии, однако, показали, что страны ЕС далеки от единодушия в данном вопросе.
Мир
15.02.2018
Российская армия может отказаться от смартфонов
Военнослужащим ВС России предложат использовать самые простые модели кнопочных телефонов. Новые правила могут начать действовать уже с 1 марта, сообщает "Коммерсант".
Мир
15.02.2018
Гройсман представил отчет Кабмина о проделанной за 2017 год работе
Сегодня, 14 февраля, Кабинет министров Украины одобрил отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности правительства в 2017 году.
Мир
14.02.2018
В сети появился клип на совместную песню Эминема и Эда Ширана
Эминем выпустил клип на песню River, которая была записана совместно с британским музыкантом Эдом Шираном
Мир
14.02.2018
НАТО утвердило создание двух новых штабов
Новое командование Объединенных сил для Атлантики создано специально для защиты морских линий связи между Северной Америкой и Европой.
Мир
14.02.2018
США обещают новые санкции против России
В Министерстве финансов США работают над новыми санкциями против Российской Федерации. Информация о них появится в самое ближайшее время.
Мир
14.02.2018
Германия выделит на восстановление Ирака 350 млн долларов
Всего страны-доноры выделят на восстановление Ирака около 30 млрд долларов в форме кредитов и инвестиций. Это, однако, в три раза меньше, чем просило правительство в Багдаде.
Мир
13.02.2018
Офис будущего: появилось новое видео из Apple Park
В ролике штаб-квартира "яблочной" компании показана практически достроенной. Однако все еще продолжается строительство и озеленение территории.
Мир
13.02.2018
США помогут прекратить войну на Донбассе - Волкер
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины поставил завершение боевых действий в Украине в прямую зависимость от выбора Кремля.
Немецкие парламентарии выступили против "Северного потока-2" | В Гааге возбудили дело о теракте против Boeing рейса MH17