Торговля Украины с Германией превысила €3 млрд

Источник: КорреспонденТ.net

За шесть месяцев 2017 года товарооборот между Украиной и Германией вырос на 21,5%. Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

По его словам, товарооборот между Германией и Украиной вырос до 3,2 млрд евро.

"Good news: за 1-е полугодие 2017 года товарооборот вырос на 21,5% до 3,2 млрд евро! Наш экспорт в ФРГ увеличился на 12,5% до €1 млрд!" – написал он.