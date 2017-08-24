24.08.2017
Торговля Украины с Германией превысила €3 млрд
Источник: КорреспонденТ.net
За шесть месяцев 2017 года товарооборот между Украиной и Германией вырос на 21,5%. Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
По его словам, товарооборот между Германией и Украиной вырос до 3,2 млрд евро.
"Good news: за 1-е полугодие 2017 года товарооборот вырос на 21,5% до 3,2 млрд евро! Наш экспорт в ФРГ увеличился на 12,5% до €1 млрд!" – написал он.
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