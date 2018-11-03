Трамп анонсировал удачную торговую сделку с Китаем
Источник: Корреспондент.net
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 2 ноября, заявил, что США скорее всего, заключит соглашение о торговле с Китаем, сообщает Reuters.
Трамп отметил, что достигнут значительный прогресс в решении разногласий между Соединенными Штатами и Китаем.
"Мы провели очень удачные дискуссии с Китаем, мы приближаемся к чему-то... Я думаю, что мы достигнем соглашения с Китаем и, думаю, это будет справедливая сделка для всех", - сказал президент США.
Кроме того, по словам американского президента, Китай "очень хочет заключить соглашение".
Трамп также подтвердил, что хочет встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином во время саммита G20, который пройдет в Аргентине в период с 30 ноября по 1 декабря 2018 года.