03.03.2018
Трамп бросил фастфуд из-за опасности ожирения
Источник: Українські новини
Президент США Дональд Трамп перешел на более правильное питание после рекомендации своего лечащего врача.
По данным агентства, диета Трампа заключается в употреблении здоровой пищи и отказе от фастфуда, который, как писали СМИ, был любимым продуктом президента. Один из источников подтвердил агентству, что в последний раз видел Трампа с гамбургером две недели назад.
Как сообщает Bloomberg, в январе лечащий врач американского президента Рони Джексон измерил вес Трампа и посоветовал ему употреблять меньше жиров, углеводов, а также регулярно выполнять упражнения. При этом вес Трампа в 108,4 килограмма лишь на один фунт (400 граммов) меньше установленных Центром по контролю и профилактике заболеваний границ ожирения.
Как отмечают источники, Трамп соблюдает новый режим питания, однако иногда позволяет себе расслабиться. По их словам, на этой неделе президент съел на завтрак бекон.
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