Трамп допустил отставку главы Пентагона

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп допустил возможность отставки главы Пентагона Джеймса Мэттиса. " Два дня назад я с ним обедал. У меня очень хорошие отношения с ним... если вы хотите знать правду, то я думаю, он в некотором роде представитель Демократической партии (соперников Республиканской партии от которой баллотировался Трамп)", - сообщил президент США в интервью телеканалу CBS. По словам Трампа, генерал Мэттис - "отличный парень" и они хорошо ладят.

"Он может покинуть свой пост. Я имею в виду: в какой-то момент все уходят. Все. Люди уходят. Это Вашингтон", - добавил Трамп. При этом президент заявил, что Мэттис не обращался к нему с просьбой об отставке. Трамп отметил, что работа некоторых сотрудников администрации у него "не вызывает восторга". В то же время, как отмечает CBS, Трамп опроверг сообщения о "хаосе" в Белом доме и назвал подобную информацию "фейковыми новостями".

По данным телеканала, Мэттис ранее не всегда ладил с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном - сторонником более радикальной политики. Однако шеф Пентагона в сентябре опровергал сообщения, что в ближайшем будущем он намерен оставить пост главы Минобороны США. Напомним, ранее Никки Хейли объявила, что в конце года покинет пост постоянного представителя США при ООН. Трамп пообещал в ближайшие недели определиться с преемником Хейли.