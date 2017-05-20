Трамп едет с первым зарубежным визитом в Саудовскую Аравию

Источник: КорреспонденТ.net

Президент США Дональд Трамп в рамках первого зарубежного визита с момента вступления в должность посетит Саудовскую Аравию, передает РИА Новости.

Отмечается, что далее он направится в Израиль, Палестину, Ватикан и Италию, а также примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и саммите G7 на Сицилии.

В Эр-Рияде Трамп проведет двусторонние переговоры с королем Саудовской Аравии, а также примет участие во встрече с главами шести аравийских монархий, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, и в саммите лидеров арабских и мусульманских стран.

Как отметил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр, Эр-Рияд и Вашингтон подпишут политические соглашения и крупные контракты во время визита Трампа.

Он подчеркнул, что "первый в истории саммит с участием лидеров США и мусульманских стран является четким указанием на желание исламского мира и Запада наладить положительный диалог и партнерство.

Сам президент США, анонсируя свою поездку, сообщил, что его визит в Саудовскую Аравию поможет заложить основы для борьбы с терроризмом.

Трамп сообщил, что "вызовет" лидеров мусульманских государств "на борьбу с радикальным исламским терроризмом и экстремизмом и подчеркнуть мирный характер их веры".