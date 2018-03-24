Трамп готов выслать российских дипломатов - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп готов выслать десятки российских дипломатов из США из-за отравления Сергея Скрипаля. Об этом в субботу, 24 марта, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Трамп согласился с рекомендациями своих советников. О высылке дипломатов, вероятно, объявят в понедельник, 26 марта, отмечают знакомые с ситуацией источники.

Однако, собеседники агентства опасаются, что решение президента не окончательное.

Как отмечается, прежде чем высылать дипломатов, Трамп хочет удостовериться, что европейские союзники США также предпримут похожие шаги.

Трамп обсудил этот вопрос с американским послом в Москве Джоном Хантсманом, министром финансов Стивеном Мнучиным, министром торговли Вилбуром Россом, главой Минюста Джеффом Сешшнсом, министром обороны Джеймсом Мэттисом, директором нацразведки Дэном Коатсом, уходящим советником по нацбезопасности Гербертом Макмастером и другими, уточняет агентство.

Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявляла, что "США рассматривают разные варианты ответа на возмутительные действия России в Великобритании, чтобы и продемонстрировать солидарность с нашим союзником, и привлечь Россию к ответственности за явное нарушение международных норм и соглашений", однако добавила, что пока Госдеп не может объявить о каких-либо мерах.

СМИ сообщают, что высылку российских дипломатов готовят около двух десятков европейских стран, в том числе Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия и Литва. Такие шаги рассматриваются в качестве мер против России со стороны ЕС, но каждая страна будет принимать решение самостоятельно.