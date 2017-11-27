Трамп хочет, чтобы Украина восстановила свою целостность – Волкер

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина вернула себе свои территории. Об этом спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью Politico.

По его словам, в администрации Трампа есть группа людей, которые считают, что улучшить отношения с Москвой невозможно в условиях, когда Россия поддерживает войну в Украине и в результате является субъектом европейских и американских санкций.

"Если мы собираемся получить улучшение в отношениях между США и Россией, мы не хотим топтаться на месте. Мы хотим более конструктивного взаимодействия", - сказал Волкер.

Для этого, по его словам, нужен прогресс в Украине.

"Я знаю, я сам слышал это от президента, он этого хочет. Он стремится достичь мира, стремится к решению кризиса, он хочет, чтобы Украина вернула себе свою территорию. Это кристально ясно" - заявил Волкер.