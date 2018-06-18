Трамп хочет установить господство США в космосе

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону сформировать космические войска.

"Недостаточно просто иметь американское присутствие в космосе. Мы должны иметь американское господство в космосе", - сказал Трамп перед собранием Национального совета по космосу.

По мнению президента, космические войска необходимы, чтобы защищать Соединенные Штаты.

"У нас будет ВВС, и у нас будет Космическая сила. Отдельная, но равная. Это будет что-то. Так важно", - сказал он позже.

Военно-космические силы США станут шестой ветвью американских войск.