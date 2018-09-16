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16.09.2018

Трамп хочет уволить главу Пентагона, - СМИ

Источник: Українські новини

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения главы Пентагона Джеймса Мэттиса после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре из-за разногласий.

"Интервью с более чем 10 сотрудниками Белого дома, представителями Конгресса, бывшими и нынешними сотрудниками Пентагона за последние 6 недель, составили портрет президента, который обиделся на своего министра обороны.

Трамп раздражен сравнениями с Мэттисом не в свою пользу и чрезвычайно обеспокоен тем, что Мэттис в глубине души демократ", - говорится в статье.

По данным издания, Трамп также раздражен тем, что глава Пентагона отказывается публично поддерживать все инициативы президента и хвалить его.

Как подчеркивает газета, Трамп и Мэттис имеют разногласия по многим вопросам: от позиции по НАТО и совместных учений с Южной Кореей до вопроса запрета трансгендерам США служить в армии.

"Трамп хотел бы, чтобы Мэттис вел себя, как госсекретарь Майк Помпео - политический сторонник президента", - пишет NYT.

Издание напоминает встречу по ситуации с разделением семей мигрантов 21 июня, которую транслировало телевидение: по левую сторону от Трампа с каменным лицом сидел Мэттис, по правую - Помпео, который смеялся над каждой шуткой президента.

Отмечается, что отношение Трампа к главе Пентагона ухудшилось после публикации книги Боба Вудворда, в которой говорится о том, что Мэттис якобы невысокого мнения об умственных способностях президента.

"В книге говорится, что Мэттис считает интеллект Трампа таким, который не превышает интеллект шестиклассника. Глава Миноороны публично опроверг эту информацию, но отношение Трампа к нему не улучшилось", - подчеркивает газета.

Источники, близкие к Мэттису, уверены, что он не изменит своим принципам ради сохранения должности. Глава Пентагона неоднократно отказывался от интервью СМИ, не желая отвечать на вопросы, по которым его позиции с Трампом расходятся.

"Мэттис считает неэтичным публично критиковать свое руководство, в данном случае - президента Трампа", - отмечает издание.

"Маттис не может врать на генетическом уровне. Он генетически не способен к измене", - заявил бывший спикер Пентагона Джефф Дэвис.

Сенатор-демократ Джек Рид выразил опасения, что увольнение Мэттиса может иметь негативные последствия для Пентагона. Сенатор назвал отставного генерала одним из самых высококвалифицированных специалистов в сфере обороны.

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