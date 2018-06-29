Трамп хочет вывести США из ВТО - СМИ
Источник: Корреспондент.net
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял топ-чиновникам своей администрации о намерении вывести США из Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает издание Axios со ссылкой на источники.
"Он (угрожал выходом) сотню раз", - сообщил источник, который обсуждал этот вопрос с Трампом.
Собеседник добавил: по словам Трампа, ВТО была создана другими государствами, чтобы навредить Соединенным Штатам. "Я не знаю, почему мы в ней (в организации", - цитирует собеседник американского президента.
Советники Трампа по вопросам экономики пытались убедить президента, что членство в ВТО полезно для Соединенных Штатов. Например, США с 1995 года выиграли 85,7% исков в ВТО при среднемировом показателе 84,4%. В Китае этот показатель составляет 66,7%. Однако Трамп не прислушается к этим аргументам, отмечают источники издания.
Издание напоминает, что выход США из ВТО нуждается в одобрении американского Конгресса.