Трамп хочет вывести США из ВТО - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял топ-чиновникам своей администрации о намерении вывести США из Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

"Он (угрожал выходом) сотню раз", - сообщил источник, который обсуждал этот вопрос с Трампом.

Собеседник добавил: по словам Трампа, ВТО была создана другими государствами, чтобы навредить Соединенным Штатам. "Я не знаю, почему мы в ней (в организации", - цитирует собеседник американского президента.

Советники Трампа по вопросам экономики пытались убедить президента, что членство в ВТО полезно для Соединенных Штатов. Например, США с 1995 года выиграли 85,7% исков в ВТО при среднемировом показателе 84,4%. В Китае этот показатель составляет 66,7%. Однако Трамп не прислушается к этим аргументам, отмечают источники издания.

Издание напоминает, что выход США из ВТО нуждается в одобрении американского Конгресса.