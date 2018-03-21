Трамп и Путин провели телефонный разговор
Источник: 112.ua
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом со ссылкой на представителя Белого дома сообщает корреспондент NBC News Джофф Бенетт в Twitter.
"Президент Трамп поговорил по телефону сегодня утром с президентом России Владимиром Путиным, сообщает официальный представитель Белого дома в NBC News. Скоро появится расшифровка", - заявил Бенетт.
Пока неизвестно, поздравил ли Трамп Путина с переизбранием на должность главы России.
На сайте Белого дома пока что нет информации о телефонных переговорах с президентом США.
В то же время сайт Кремля сообщает, что "Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах". В Кремле добавили, что обсуждались Сирия, Украина и Корейский полуостров.
Как сообщалось ранее, представитель Белого дома Хоган Гидли заявила о нежелании Трампа поздравлять Путина с победой на выборах. В Белом доме отметили, что результаты голосования не стали для Белого дома сюрпризом и Дональд Трамп не позвонит поприветствовать победу российского лидера.
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Путина и напомнил ему о необходимости уважать территориальную целостность Украины.