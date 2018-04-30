Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном на границе двух Корей

Источник: DW

Президент США Дональд Трамп предложил встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи. Об этом хозяин Белого дома заявил в понедельник, 30 апреля, на пресс-конференции в Вашингтоне.

Ранее в Twitter oн упомянул так называемый "Дом мира" в переговорном пункте на юге демилитаризованной зоны в качестве возможной площадки для диалога.

В ходе последующего общения с журналистами Трамп заявил, что считает выбор приграничного пространства для переговорных целей "восхитительной идеей", поскольку в случае успеха саммита "большой праздник" по этому случаю состоится на месте, а не "в третьей стране". При этом репортерам в Белом доме он рассказал, что также рассматривается Сингапур.

Во время межкорейской встречи на высшем уровне в Пханмунджоме 27 апреля Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находятся со времен корейского конфликта в начале 1950-х годов.