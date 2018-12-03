Трамп намерен начать с Россией и Китаем переговоры о разоружении

Источник: DW

Президент США Дональд Трамп намерен сесть за стол переговоров с российским и китайским лидерами, чтобы договариваться о разоружении. "Я уверен, что когда-нибудь в будущем председатель Си и я, вместе с президентом России Путиным, начнем говорить о реальном прекращении того, что стало масштабной и неконтролируемой гонкой вооружений", - написал глава Белого дома в Twitter в понедельник, 3 декабря.

Он назвал "сумасшествием" то, что в текущем году США потратили на оборону 716 миллиардов долларов (630 миллиардов евро).