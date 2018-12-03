Трамп намерен начать с Россией и Китаем переговоры о разоружении
Источник: DW
Президент США Дональд Трамп намерен сесть за стол переговоров с российским и китайским лидерами, чтобы договариваться о разоружении. "Я уверен, что когда-нибудь в будущем председатель Си и я, вместе с президентом России Путиным, начнем говорить о реальном прекращении того, что стало масштабной и неконтролируемой гонкой вооружений", - написал глава Белого дома в Twitter в понедельник, 3 декабря.
Он назвал "сумасшествием" то, что в текущем году США потратили на оборону 716 миллиардов долларов (630 миллиардов евро).
Вашингтон обвиняют Россию в нарушении ДРСМД из-за разработанной в РФ крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер". Вашингтон и НАТО считают, что эта система попадает под действие договора, Москва это отрицает. Россия также неоднократно обвиняла Соединенные Штаты в нарушении соглашения, например, из-за американских систем ПРО в Румынии.
О дате выхода из договора американские власти не сообщили, поэтому остается возможность подключить к переговорам третью ядерную державу - Китай, который не участвовал в ДРСМД. Ранее Трамп уже высказывался о возможности пересмотреть договор только в случае, если Россия и Китай согласятся на переговоры о новом трехстороннем соглашении.