Трамп намерен ограничить предоставление гражданства США по рождению

Источник: DW

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, отменяющий для детей нелегальных мигрантов право получить гражданство США по факту рождения на территории этой страны. Об этом Трамп заявил в интервью, опубликованном во вторник, 30 октября, на новостном портале Axios.

Право на гражданство США по рождению следует оставить только тем детям, чьи родители находятся в стране легально, считает глава Белого дома. "Мы единственная страна в мире, где ребенок сразу становится гражданином США, когда мать приезжает сюда и рожает, со всеми преимуществами. Это смешно. Это следует прекратить", - заявил президент.

Между тем юристы напоминают, что планы президента противоречат 14-й поправке к конституции, которая наделяет правом гражданства всех детей, рожденных на территории США. Но довод, что указ президента не может изменить конституцию, Трампа не впечатлил. "Мне постоянно говорят, что для этого необходима новая поправка к конституции. Знаете, что? Это не тот случай", - подчеркнул президент, добавив, что его указ уже находится в процессе подготовки.

Палаточные городки на границе с Мексикой

Ранее в интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что он планирует оборудовать палаточные городки на границе с Мексикой, чтобы отпугнуть мигрантов. США не станут выделять "сотни миллионов долларов" на постройку долговременных зданий, вместо этого установят "очень красивые" палатки, в которых просители убежища будут дожидаться решения о статусе беженца. По словам Трампа, подобные меры способствуют тому, что мигранты не смогут скрываться, а кроме того, меньше людей из Центральной Америки будут пытаться попасть в США.