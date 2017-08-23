23.08.2017
Трамп намерен улучшить систему ПРО
Источник: КорреспонденТ.net
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты планируют улучшать свою систему противоракетной обороны (ПРО).
"Мы нацелены на расширение и улучшение нашей системы ПРО, чтобы сбивать ракеты в воздухе", − заявил американский лидер, выступая в штате Невада.
Он также подчеркнул, что администрация "работает с Конгрессом США над существенным повышением оборонного бюджета в нынешнем году".
"Я обещал восстановить наши вооруженные силы. И это ровно то, что мы делаем", − указал он.
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