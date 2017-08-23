Трамп намерен улучшить систему ПРО

Источник: КорреспонденТ.net

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Штаты планируют улучшать свою систему противоракетной обороны (ПРО).

"Мы нацелены на расширение и улучшение нашей системы ПРО, чтобы сбивать ракеты в воздухе", − заявил американский лидер, выступая в штате Невада.

Он также подчеркнул, что администрация "работает с Конгрессом США над существенным повышением оборонного бюджета в нынешнем году".

"Я обещал восстановить наши вооруженные силы. И это ровно то, что мы делаем", − указал он.