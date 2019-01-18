18.01.2019
Трамп намерен встретится с Ким Чен Ыном в феврале
Источник: Корреспондент.net
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что новые переговоры между президеном США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдут в конце февраля. Об этом она заявила в пятницу, 18 января, после визита в Вашингтон специального посланника Северной Кореи генерала Ким Ен Чхоля, передает агентство Reuters.
Сандерс уточнила, что о месте проведения саммита будет объявлено позже.
Отметим, посланник Ким Чен Ына провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео, а позже - с президентом США. Рзговор Трампа и Ким Ен Чхоля продолжался полтора часа.
В Белом доме уточнили, что стороны обсуждали вопрос денуклекаризации Корейского полуострова и второй саммит лидеров США и Северной Кореи. При этом подчеркивается, что речь о снятии санкций с КНДР пока не идет.
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