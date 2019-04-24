24.04.2019
Трамп направил военных на границу с Мексикой
Источник: Корреспондент.net
Президент США Дональд Трамп в среду заявил о том, что на границу США и Мексики будут направлены американские солдаты. Об этом он сообщил в среду, 24 апреля, на своей странице в Twitter.
"В настоящий момент мы направляем вооруженные силы на американо-мексиканскую границу", - написал он.
При этом Трамп вновь отметил, что Мексика прилагает недостаточно усилий для задержания и возвращения в страну нелегальных иммигрантов, стремящихся в США.
Новости раздела
Мир
23.04.2019
Трамп во второй раз приедет с официальным визитом к Елизавете II
Британская королева Елизавета II примет президента США Дональда Трампа и его супругу Меланию Трамп в начале июня, сообщает "Русская служба BBC" со ссылкой на пресс-службу королевского двора.
Мир
23.04.2019
Первому видео на YouTube исполнилось 14 лет
Ролик под названием Я в зоопарке стал первым видео, загруженным на видеосервис. Его просмотрели более 66 миллионов раз.
Мир
23.04.2019
Кровавая Пасха. Причины теракта на Шри Ланке
"Исламское государство" взяло на себя ответственность, но местные власти подозревают тамильцев, которые в 1983 году разожгли гражданскую войну.
Мир
23.04.2019
Меркель второй день подряд звонит Зеленскому
Политики обговорили перспективу "Нормандского формата" и договорились сохранять тесные отношения между двумя странами.
Мир
22.04.2019
В Стамбуле из-за оползня рухнул четырехэтажный дом
Утром 22 апреля жильцы дома были эвакуированы, также были приняты меры безопасности в районе. Пострадавших нет.
Мир
21.04.2019
Беларусь ограничила экспорт нефтепродуктов из России
Минск принял решение о временном ограничении поставок из-за ухудшения качества российский нефти.
Мир
21.04.2019
Замену украинской ракеты Зенит запустят раньше
Новый российский носитель Союз-5 Иртыш планируют запустить в ноябре 2022 года, на два года раньше запланированного.
Мир
20.04.2019
"Пасхальное" перемирие: ОБСЕ требует переговоров
Глава ОБСЕ подчеркнул необходимость не только возобновить перемирие, но и договориться об устойчивом и необратимом прекращении огня.
Мир
20.04.2019
Протесты в Париже: задержаны 120 человек
В целом с начала дня столичные полицейские провели превентивный обыск участников протестов более 11 тысяч раз.
Мир
19.04.2019
Сотрудники Facebook могли видеть пароли миллионов пользователей Instagram без шифрования
В Facebook признались, что пароли от аккаунтов нескольких миллионов пользователей сети Instagram, которой она владеет, были размещены на внутренних серверах компании в незашифрованном виде. В публикации отмечено, что сотрудники компании могли беспрепятственно ознакомиться с ними.
Мир
19.04.2019
Пожар в Нотр-Даме: названа еще одна причина возгорания
По словам настоятеля Нотр-Дама, пожар в соборе Парижской Богоматери мог спровоцировать компьютерный сбой.
Мир
18.04.2019
Ученые нашли "первую" молекулу во Вселенной
Ранее специалистам не удавалось обнаружить молекулу, первой появившуюся после Большого взрыва за пределами Земли.
Мир
18.04.2019
Женщина в 69 лет побила рекорд по пауэрлифтингу
Женщина начала заниматься со штангой в зале в 60 лет. Она пришла в зал бороться с остеопорозом.
Мир
17.04.2019
В Италии два студента пожарили барбекю на 13 млн евро
Молодые люди устроили барбекю в лесном домике, которое привело к масштабному лесному пожару, который тушили несколько дней.
Мир
17.04.2019
Time назвал 100 самых влиятельных людей 2019 года
Разные категории списка возглавили Дональд Трамп, актер Дуэйн Джонсон, певица Тейлор Свифт, актриса Сандра О и футболист Мохаммед Салах.
Мир
17.04.2019
Путин не планирует встречу в "нормандском формате"
С российской стороной никто не обсуждал соответствущую встречу и в графике Путина ее нет.
Мир
17.04.2019
В Ботсване нашли редчайший синий алмаз
Драгоценный камень является одним из самых крупных алмазов такого цвета и получил собственное название.
Мир
17.04.2019
Саммит G20 впервые пройдет в арабской стране
Председателем саммита "большой двадцатки" станет король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.
Мир
16.04.2019
МИД РФ ответил на обращение Украины в трибунал
В ведомстве Сергея Лаврова считают, что украинская сторона "вновь поступает недобросовестно".
Мир
15.04.2019
Британия отправила вертолеты Apache в Эстонию
Общая численность британских войск в странах Балтии теперь составляет около тысячи человек.
Мир
15.04.2019
В соборе Парижской Богоматери сильный пожар
По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях собора и может быть связан с идущими в нем ремонтными работами.
Мир
14.04.2019
В Ираке готовятся судить сотни вероятных боевиков ИГ
"Демократические силы Сирии" задержали почти 900 иракцев на территориях, находившихся под контролем ИГ. Властям Ирака переданы записи допросов предполагаемых боевиков, которых отправили на родину.