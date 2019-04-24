Трамп направил военных на границу с Мексикой

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о том, что на границу США и Мексики будут направлены американские солдаты. Об этом он сообщил в среду, 24 апреля, на своей странице в Twitter.

"В настоящий момент мы направляем вооруженные силы на американо-мексиканскую границу", - написал он.

При этом Трамп вновь отметил, что Мексика прилагает недостаточно усилий для задержания и возвращения в страну нелегальных иммигрантов, стремящихся в США.