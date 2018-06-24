Трамп настаивает на высылке нелегальных мигрантов без суда

Источник: DW

Президент США Дональд Трамп убежден, что нелегальных мигрантов необходимо депортировать из страны без судебных разбирательств. Об этом он написал в воскресенье, 24 июня, в Twitter.

"Мы не можем позволить всем этим людям наводнить нашу страну. Тех, кто въезжает, мы должны немедленно - без судей и судебных разбирательств - вернуть туда, откуда они прибыли. Наша система - пародия на хорошую иммиграционную политику, закон и порядок", - полагает глава американского государства.

Он также высказал мнение, что существующая в США иммиграционная практика "подвергается насмешкам во всем мире" и "несправедлива по отношению ко всем тем, кто законно прошел все системные" барьеры и "долгие годы прождал в очередях".

Трамп также выразил уверенность, что многие дети приезжают в США "без родителей". Таким образом он отреагировал на разгоревшийся в обществе спор вокруг разделения семей нелегальных мигрантов.

Знаменитости объявили голодовку

В субботу, 23 июня, стало известно, что Управление таможенной и пограничной охраны США вернуло 522 несовершеннолетних родителям. Воссоединение еще 16 детей с их семьями перенесено из-за плохой погоды, оно должно состояться в течение 24 часов.

Между тем, как сообщила 23 июня газета USA Today, десять членов Палаты представителей Конгресса США, один сенатор и целый ряд американских знаменитостей, включая актера Алека Болдуина и кинорежиссера Мартина Шина, объявили 24-дневную голодовку в знак поддержки 2,400 детей, которых на границе разлучили с родителями.

Протестующие собрались 23 июня около здания федерального суда в Мак-Аллене (штат Техас). Там находится один из главных в стране центров для задержания мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу Мексики и США. Как ожидается, участники голодовки, настаивающие на отказе Вашингтона от политики "нулевой толерантности" в отношении нелегалов, будут сменять друг друга раз в сутки.