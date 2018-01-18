Трамп назвал Мексику "самой опасной страной в мире"

Мир

ФИФА осудила расистскую шутку в Twitter "Спартака"

Дискриминации нет места в футболе - так отреагировали в ФИФА на неудачную шутку "Спартака" в Twitter. Речь идет о записи, в которой защитник Джикия назвал бразильских игроков своей команды "шоколадками".