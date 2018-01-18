18.01.2018
Трамп назвал Мексику "самой опасной страной в мире"
Источник: Українські новини
Президент США Дональд Трамп назвал Мексику "самой опасной страной в мире" и вновь заявил о необходимости строительства стены с ней. Об этом он написа на своей странице в Twitter.
"Нам нужна стена ради безопасности нашей страны. Нам нужна стена, чтобы остановить массовый приток наркотиков из Мексики, самой опасной страны мира", - написал Трамп.
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