Трамп назвал нового главу Пентагона

Источник: Корреспондент.net

Первый зам министра обороны США Патрик Шанахан с 1 января станет и.о. министра после отставки нынешнего главы Пентагона Джеймса Мэттиса, сообщил президент США Дональд Трамп в воскресенье в Twitter.

"Рад объявить, что талантливый первый заместитель министра обороны Патрик Шанахан станет исполняющим обязанности главы Пентагона с 1 января 2019 года. У Патрика большой список достижений, он многого добился за время работы заместителем, а до этого - в компании Boeing", - написал президент США.