Трамп назвал "очень успешной" встречу с Лавровым, во время которой он, возможно, раскрыл секретные данные

Источник: 112.ua

Президент США Дональд Трамп назвал "очень-очень успешной" встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне, где, возможно он предоставил главе МИД секретную информацию. Об этом Трамп сказал журналистам в Белом доме после совместного заявления с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас была очень-очень успешная встреча с министром иностранных дел России", - сказал Трамп.

Как подчеркнул президент США, "в ближайшие годы нас ждет успех".

"Мы хотим, чтобы как можно больше (стран, - ред.) помогали бороться с терроризмом", - сказал Трамп.

Он также отметил, что Вашингтон поддерживает любые попытки снизить уровень насилия в Сирии и способствовать мирному урегулированию в этой стране.

"Мы поддерживаем любые меры, которые могли бы сократить насилие в Сирии и создать условия для мирного урегулирования", - сказал президент США.

"Мы также высоко ценим лидерство Турции в попытках положить конец ужасным убийствам в Сирии", - отметил Трамп.