Трамп назвал причину плохих отношений с Россией

Источник: DW

Президент США Дональд Трамп видит причину плохих отношений с Россией в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера. Как написал Трамп в своем Twitter в среду, 11 апреля, "значительная часть вражды с Россией" возникла в результате связанного с ней расследования, "возглавляемого всеми сторонниками демократов или людьми, работавшими на Обаму". Среди них президент выделил Роберта Мюллера, который ведет расследование предполагаемых связей между Трампом и Кремлем.

За два часа до этого Трамп писал, что отношения США и России в настоящий момент "хуже, чем когда-либо ранее, в том числе во времена холодной войны". "Для этого нет причин", - убежден Трамп. По его мнению, Россия нуждается в США, чтобы улучшить свою экономику, а Вашингтон в свою очередь заинтересован в том, чтобы "все нации сотрудничали". "Остановим гонку вооружений?" - предложил президент.

Расследование Мюллера

Американские спецслужбы подозревают, что Кремль вмешался в предвыборную президентскую кампанию в Соединенных Штатах, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах 2016 года. Назначенный в мае 2017 года министерством юстиции США специальный прокурор и бывший директор ФБР Роберт Мюллер и несколько комитетов Конгресса занимаются расследованием того, имели ли место попытки российских властей вмешиваться в выборы 2016 года, а также поиском предполагаемых контактов между Москвой и лицами, связанными с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Трамп пригрозил "умными" ракетами

Ранее глава Белого дома отреагировал на высказывания российского посла в Ливане Александра Засыпкина, заявившего, что Москва готова сбить ракеты ВВС США в случае удара Вашингтона по Сирии. "Россия обещает сбить любые ракеты, выпущенные по Сирии. Россия, готовься, потому что они прилетят: хорошие, новые и "умные"!", - написал Трамп. Под "умными" ракетами он, по всей видимости, имел в виду самонаводящиеся вооружения нового поколения для нанесения точечных ударов.

На совещании 9 апреля Трамп не исключил нанесения военного удара по правительственным войскам Сирии, если будет подтверждено применение химоружия в сирийском городе Дума, и пообещал принять решение в течение 24 - 48 часов.