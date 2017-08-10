Трамп назвал свое заявление по КНДР недостаточно жестким

Источник: DW

Президент США Дональд Трамп считает, что его заявление по Северной Корее, в котором он грозился обрушить на КНДР "огонь и ярость", было недостаточно жестким. Об этом глава Белого дома заявил в четверг, 10 августа, в своем гольф-клубе в Нью-Джерси, где он проводит отпуск.

По его словам, северокорейскому режиму стоило бы "очень и очень поостеречься" даже думать о нападении на США. КНДР следовало бы взять себя в руки, в противном случае она столкнется с трудностями, в которые попадали очень немногие страны.

Трамп заявил, что на сто процентов уверен в поддержке американских военных. В то же время Вашингтон, по его словам, всегда должен быть готовым к переговорам.

Положительно отозвавшись о новых санкциях, которые принял Совет Безопасности ООН против режима КНДР, президент США в то же время усомнился в том, что они приведут к желаемому результату. По его словам, они не заставят Пхеньян изменить свое поведение, которое является результатом безуспешных переговоров на протяжении десятилетий.