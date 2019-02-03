Трамп не исключает введения войск в Венесуэлу

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп в программе Face the Nation на телеканале CBS, в воскресенье, 3 февраля, заявил, что считает возможным военное вмешательство США в охваченную кризисом Венесуэлу.

"Ну, я бы не хотел этого говорить", - сказал он в ответ на вопрос о возможном применении военной силы в Венесуэле, добавив, что такой вариант является "возможным".

Трамп также сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро просил его о встрече "несколько месяцев назад", и Трамп отклонил ее. "Я решил: "Нет", потому что в Венесуэле происходит очень много ужасных вещей, когда вы смотрите на эту страну", - сказал он.