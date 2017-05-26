Трамп о проблеме КНДР: Решим - готов поспорить

Источник: КорреспонденТ.net

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ядерная и ракетная программа Северной Кореи являет собой проблему мирового масштаба, однако он готов поспорить, что она будет решена.

Об этом сказал на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ перед началом саммита G7.

Трамп отметил, что терроризм и КНДР возглавляют список проблем на повестке дня лидеров Большой семерки. По его словам, на встрече "особое внимание будет уделено северокорейкой проблеме".

Президент США объяснил, что ядерная и ракетная программы КНДР представляют "большую проблему, проблему мирового масштаба", добавив при этом, что "в конечном итоге, она будет разрешена".

"Она будет решена. Готов поспорить", – заявил Трамп.

Кроме того, на сайте Белого Дома появилось заявление по итогам встречи с японским премьером, в котором сказано, что Трамп договорился с ним об усилении санкций против Северной Кореи.

"Президент Трамп и премьер-министр Абэ договорились, что их команды будут сотрудничать, чтобы усилить санкции в отношении Северной Кореи, в том числе путем выявления и наказания лиц, поддерживающих ядерные и ракетные программы Северной Кореи", - говорится в сообщении.