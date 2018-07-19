Трамп обсудит Украину на второй встрече с Путиным

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить ситуацию в Украине на своей следующей встрече с главой РФ Владимиром Путиным.

Американский лидер подчеркнул, что его встреча с Путиным была успешной, и сообщил, что "с нетерпением" ждет второй встречи, чтобы приступить к постепенной реализации достигнутых договоренностей.

По словам Трампа, среди тем, которые обсуждались во время встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки - "противодействие терроризму, безопасность Израиля, распространение ядерного оружия, кибератаки, торговля, Украина, мир на Ближнем Востоке, Северная Корея и многое другое".

"Есть много решений (этих проблем), некоторые из них решить легко, другие трудно... но они ВСЕ могут быть решены", - заверил глава США.