Трамп обвинил Обаму в бездействии на фоне вмешательства РФ в выборы в США

Источник: DW

Президент США Дональд Трамп в субботу, 14 июля, обвинил администрацию своего предшественника Барака Обамы в бездействии на фоне информации о вмешательстве российских властей в предвыборную кампанию 2016 года. Поводом для заявления Трампа стало обвинение министерства юстиции США в адрес 12 сотрудников Главного разведывательного управления России "в совершении преступлений, направленных на вмешательство в президентские выборы в США", размещенное накануне на сайте ведомства.

"Истории о 12 россиянах, которые вы услышали вчера, произошли в период правления администрации Обамы, а не Трампа, - написал президент США на своей странице в Twitter. - Почему они ничего не предприняли, особенно если сообщалось, что ФБР докладывало об этом президенту Обаме еще в сентябре, до выборов? Где находится сервер комитета Демократической партии и почему ФБР не конфисковало его? Скрытая власть?"

В Минюсте США утверждают, что россияне участвовали во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США, а также кибератаке на штаб предвыборной кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Украденная хакерами информация выкладывалась в сеть от имени групп DCLeaks and Guccifer 2.0, и другими лицами.

"Интернет позволяет иностранным противникам атаковать Америку новыми и неожиданными способами. Вместе с нашими партнерами по правоохранительной деятельности министерство юстиции твердо намерено найти, идентифицировать и привлечь к ответственности всех, кто препятствует американским выборам", - цитируются в сообщении слова заместителя генерального прокурора США Рода Розенштейна.