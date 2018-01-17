Трамп обвинил Россию в помощи КНДР по преодолению санкций

Источник: DW

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в том, что она помогает КНДР преодолеть международные санкции. Об этом глава Белого дома заявил в интервью агентству Reuters в среду, 17 января. "Россия нам совершенно не помогает", - отметил он.

С другой стороны, президент США похвалил усилия Китая, блокирующего поставки нефти и угля режиму в Пхеньяне. Указав, что Пекин мог бы делать еще больше для преодоления кризиса вокруг северокорейской ядерной программы, Трамп вновь упрекнул Россию в том, что Москва частично сводит на нет усилия Пекина. "Москва уничтожает часть того, что делает Китай", - заявил глава Белого дома.