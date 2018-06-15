Трамп объявил о введении пошлин на товары из Китая

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на поставку товаров из Китая на сумму 50 миллиардов долларов. Об этом говорится в заявлении Белого дома в пятницу, 15 июня.

"В свете кражи интеллектуальной и технологической собственности со стороны Китая и других нечестных практик США вводят пошлину в размере 25% на товары из Китая на общую сумму в $50 млрд", - отметил Трамп.

По его словам, Вашингтон больше "не может терпеть нечестные практики" Китая.

Если Китай ответит на это, Вашингтон введет дополнительные ввозные пошлины. Данные меры призваны стать первым шагом в восстановлении торгового баланса с КНР, в котором сейчас наблюдается огромный дефицит США, заключил Трамп.

Американские таможенники начнут собирать дополнительные пошлины уже с 6 июля.

В Пекине, в свою очередь заявили, что немедленно ответят на пошлины США аналогичными мерами.

По мнению представителей министерства торговли КНР, действия США ударят по обеим странам и сведут на нет предыдущие достижения в торговых вопросах.