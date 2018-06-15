Трамп объявил о введении пошлин на товары из Китая
Источник: Корреспондент.net
Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на поставку товаров из Китая на сумму 50 миллиардов долларов. Об этом говорится в заявлении Белого дома в пятницу, 15 июня.
По его словам, Вашингтон больше "не может терпеть нечестные практики" Китая.
Если Китай ответит на это, Вашингтон введет дополнительные ввозные пошлины. Данные меры призваны стать первым шагом в восстановлении торгового баланса с КНР, в котором сейчас наблюдается огромный дефицит США, заключил Трамп.
Американские таможенники начнут собирать дополнительные пошлины уже с 6 июля.
В Пекине, в свою очередь заявили, что немедленно ответят на пошлины США аналогичными мерами.
По мнению представителей министерства торговли КНР, действия США ударят по обеим странам и сведут на нет предыдущие достижения в торговых вопросах.