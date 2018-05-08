Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном

Источник: DW

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения по ядерной программе Ирана, заключенного в 2015 году. Во вторник, 8 мая, он подписал в Белом доме соответствующий меморандум.

Трамп назвал соглашение с Ираном в его настоящем виде неприемлемым, отметив, что оно допускает возможность обмана со стороны Тегерана, который может продолжить обогащение урана. Глава Белого дома заявил о "несомненных доказательствах" того, что Иран вопреки своим обещаниям продолжает разрабатывать ядерное оружие.

Обвинив иранский режим в поддержке терроризма и стремлении создать "самое опасное оружие" - ядерное, президент США пообещал, что Вашингтон введет против Ирана экономические санкции "на самом высоком уровне". По данным Минфина США, некоторые санкции против Тегерана не будут действовать еще в течение полугода.

В Европе сожалеют о шаге США

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция, Германия и Великобритания сожалеют о выходе США из сделки с Ираном. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в свою очередь призвала участников соглашения придерживаться договоренностей. Глава Евросовета Дональд Туск отметил, что решение Трампа требует единой реакции стран ЕС, лидеры которых намерены обсудить эту тему на следующей неделе. Президент Ирана Хасан Роухани назвал решение Трампа "историческим опытом" для США, которые, по мнению Роухани, никогда не сдерживали свои обещания.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение Трампа, назвав его смелым и правильным.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключен между Ираном и шестью странами - США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией - в 2015 году, в период президентства Барака Обамы. Ранее глава Белого дома неоднократно называл соглашение с Ираном "худшей сделкой всех времен". В отличие от него, европейские участники договоренностей с Тегераном расценивают их как крупный дипломатический успех, позволивший ограничить ядерную программу Ирана в обмен на ослабление международных санкций. Поэтому европейцы пытались не допустить того, чтобы США разорвали соглашение по ядерной программе Ирана.

Срок, установленный Трампом для принятия решения по международному соглашению, истекает 12 мая. Однако 7 мая американский президент внезапно заявил, что не будет дожидаться этой даты и огласит свое решение 8 мая.