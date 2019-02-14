Трамп объявит чрезвычайное положение в США – СМИ

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект о финансировании федерального правительства до сентября 2019 года. Одновременно с этим он объявит о введении режима чрезвычайного положения в стране, чтобы получить средства на возведение стены на границе с Мексикой, сообщает Washington Examiner.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, таким образом "президент выполняет свое обещание построить стену, защитить границу и нашу великую страну".