Трамп объявит новые пошлины для Китая - СМИ

По информации агентства, речь идет о товарах стоимостью 200 миллиардов долларов.

Эту информацию подтверждает и издание The Wall Street Journal. Газета еще 15 сентября написала, что о пошлинах объявят в ближайшие дни.

Планируется, что новые пошлины на китайский импорт вступят в силу через несколько недель. По информации издания, речь идет о 10-процентных пошлинах.