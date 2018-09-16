16.09.2018
Трамп объявит новые пошлины для Китая - СМИ
Источник: Корреспондент.net
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 17 сентября, может объявить о введении новых пошлин на импортируемые из Китая товары. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.
По информации агентства, речь идет о товарах стоимостью 200 миллиардов долларов.
Эту информацию подтверждает и издание The Wall Street Journal. Газета еще 15 сентября написала, что о пошлинах объявят в ближайшие дни.
Планируется, что новые пошлины на китайский импорт вступят в силу через несколько недель. По информации издания, речь идет о 10-процентных пошлинах.
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