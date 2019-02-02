Трамп оценил вероятность введения режима ЧП в США

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп заявил считает высокой вероятность того, что объявит чрезвычайное положение, если переговоры с демократами о финансировании строительства стены вдоль границы с Мексикой зайдут в тупик.

"Я думаю, что есть высокая вероятность того, что нам придется это сделать", - сказал Трамп.