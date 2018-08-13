13.08.2018
Трамп одобрил выделение Украине $250 млн на усиление безопасности в 2019
Источник: Українські новини
Президент США Дональд Трамп одобрил выделение Украине 250 млн долларов на усиление безопасности в рамках оборонного бюджета США на 2019 год.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.
"Вступил в силу оборонный бюджет США на 2019, которым выделяется 250 млн долларов помощи на политику в сфере безопасности в Украине", - сказано в нем.
Согласно сообщению, в понедельник Трамп подписал ранее одобренный Сенатом и Палатой представителей (верхняя и нижняя палата Конгресса) закон "О бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны".
Документом предусмотрено выделение Министерству обороны США 250 млн долларов для предоставления помощи Украине по безопасности, в том числе в виде предоставления летального оборонительного вооружения.
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