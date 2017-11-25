Трамп отказался стать "человеком года" по версии Time, хотя ему и не предлагали

Источник: Українські новини

В пятницу президент Трамп написал в микроблоге Twitter, что ему позвонили из Time и сказали, что он "вероятно" будет назван "человеком года".

Однако позднее редакция журнала заявила, что президент неверно представил процесс выбора подобной персоны.

Трамп был "человеком года" в прошлом году. Ранее он ложно утверждал, что он рекордное число раз появился на обложке этого престижного издания.

"Позвонили из журнала Time, сказали, что я вероятно буду назван "Мужчиной (Человеком) года", как и в прошлом году, но что я должен буду согласиться на интервью и крупную фотосессию. Я сказал, что вероятно - не годится, и отказался. Все равно спасибо!"- твитнул Дональд Трамп.

Сама редакция Time заявила журналистам о том, что не комментирует свой выбор до публикации, а о том, кто будет на обложке этого номера, будет объявлено 6 декабря.

Издание приглашает читателей голосовать за претендентов на титул, однако окончательное решение остается за редколлегией.

Бывший редактор журнала Ричард Стенгель указывает, что слово "вероятно" означает, что Трамп не получил этот титул.