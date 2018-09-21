Трамп отложил публикацию материалов по "российскому делу"

Источник: DW

Дональд Трамп отложил публикацию в открытом доступе некоторых материалов о расследовании возможного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом президент США сообщил в своем микроблоге Twitter в пятницу, 21 сентября.

"Я встретился с представителями Минюста по поводу рассекречивания ряда неотредактированных материалов. Они согласились их обнародовать, но заявили, что это может оказать негативное влияние на расследование. Кроме того, важные союзники попросили не публиковать их", - указал Трамп.

Он добавил, что попросил министерство юстиции как можно скорее изучить документы, чтобы в итоге рассекретить их.

Ранее Белый дом объявил, что Трамп дал распоряжение министерству юстиции и аппарату Директора национальной разведки опубликовать в открытый доступ ряд неотредактированных материалов о расследовании, проводимом спецпрокурором США по России Робертом Мюллером. Часть из них касаются слежки за советником Трампа во время президентской кампании Картером Пейджем.