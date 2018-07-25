25.07.2018
Трамп отложил встречу с Путиным – СМИ
Источник: Корреспондент.net
Предложенная Вашингтоном встреча президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина состоится в 2019 году. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Associated Press.
Lвусторонние переговоры отложены до 2019 года из-за расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года.
"Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после окончания "российской охоты на ведьм", поэтому мы договорились, что это произойдет после начала следующего года", – заявил Болтон.
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