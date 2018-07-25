Трамп отложил встречу с Путиным – СМИ

Источник: Корреспондент.net

Предложенная Вашингтоном встреча президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина состоится в 2019 году. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Associated Press.

Lвусторонние переговоры отложены до 2019 года из-за расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года.

"Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после окончания "российской охоты на ведьм", поэтому мы договорились, что это произойдет после начала следующего года", – заявил Болтон.