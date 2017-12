Трамп отреагировал на данные разведки США о поставках Китаем нефти в КНДР

Президент США Дональд Трамп разочарован информацией о поставках Китаем нефти в КНДР в обход санкций ООН.

"Поймали с поличным – очень разочарован тем, что Китай продолжает поставлять нефть в Северную Корею. Никогда не будет дружественного решения проблемы Северной Кореи, если это будет продолжаться!" – отметил он.

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 28, 2017

По данным разведки США, с октября китайские суда около 30 раз нелегально переливали нефть на северокорейские корабли в Западном море. Соответствующие спутниковые снимки опубликовала южнокорейская газета The Chosun Ilbo.

Отметим, что санкции минфина США были направлены на руководителей программ баллистических ракет КНДР.