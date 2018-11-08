Трамп паникует? В США ушел в отставку Генпрокурор

Источник: Корреспондент.net

Юрий Луценко не одинок в своем желании покинуть должность Генерального прокурора. Но если Луценко только собирается в отставку, то его американский коллега Джефф Сешнс уже уволен.

У Сешнса давно не заладились отношения с Дональдом Трампом. И сразу же после выборов в Конгресс президент пошел в атаку. Теперь все гадают– почему?

Увольнение

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал в отставку по просьбе президента Дональда Трампа.

“Мы благодарим генпрокурора Джеффа Сешнса за его службу, и желаем ему всего хорошего”, - написал Трамп.

Он также объявил, что временно исполняющим обязанности генпрокурора назначен глава канцелярии Сешнса Мэтью Уитекер. Постоянный преемник Сешнса будет назначен позднее.

Давний спор

Трамп неоднократно критиковал Сешнса за решение самоустраниться от так называемого “российского расследования” Роберта Мюллера относительно возможного сговора штаба Трампа с РФ.

Сешнс входил в предвыборную команду Трампа, встречался с российским послом и не упомянул об этом под присягой.

Трамп неоднократно призывал Сешнса завершить расследование спецпрокурора Мюллера.

“Это ужасная ситуация, и генпрокурор Джефф Сешнс должен прекратить эту подстроенную “охоту на ведьм“, чтобы она не продолжала пятнать нашу страну. Боб Мюллер абсолютно предвзят, и 17 разгневанных демократов, которые делают его грязную работу, — позор США!”, - писал Трамп в августе у себя в Twitter.

Но Сешнс отстранился от дела еще в 2017 году, передав надзор за ним своему заместителю Роду Розенштайну. Закрывать расследование он не собирался.

В недавнем интервью Трамп заявил, что “у него нет генпрокурора”.

В свою очередь Розенштайн, по данным The New York Times, призывал тайно записывать разговоры с Дональдом Трампом, чтобы впоследствии с помощью этих записей обвинить президента в служебном несоответствии.

25-я поправка к конституции США дает возможность отстранить президента от власти в случае, если вице-президент и большинство глав министерств сочтут его “неспособным исполнять обязанности, налагаемые его должностью”.

По информации газеты, Розенштайн впервые предложил записывать разговоры с Трампом весной 2017 года — после того, как президент уволил главу ФБР Джеймса Коми. Тогда же выяснилось, что Трамп просил Коми прекратить расследование в отношении одного из своих советников, а также поделился секретными данными с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Розенштайн подобную информацию отрицал, а Трамп пообещал “избавиться от непреходящей вони” в Министерстве юстиции. Вот, похоже, начал избавляться.

Дальнейшие шаги Трампа

В рамках расследования Мюллера были предъявлены обвинения бывшему главе штаба Трампа Полу Манафорту из-за его лоббистской деятельности, не связанной с выборами 2016 года, суд начался 1 августа.

Также в США предъявили обвинения 13 сотрудникам “фабрики троллей” РФ, которые предположительно пытались посеять рознь в обществе в период выборов, и 12 сотрудникам ГРУ, якобы взломавшим сервера Демократической партии США и опубликовавшим украденные документы.

Трампу все эти расследования не нравятся, он их критикует. Естественно, что от нового Генпрокурора президент будет требовать их прекращения.

Трамп "не смог простить Сешнсу, что тот уже в начале своего срока полномочий отказался от контроля над расследованием "российского дела". В мировосприятии Трампа первейшая задача товарища по партии - защищать президента так, будто ты его адвокат", - отмечает немецкое издание Der Spiegel.

Поэтому ,сменив генпрокурора Трамп попытается прекратить расследование Мюллера, считабт журналисты. “В качестве исполняющего обязанности генпрокурора за командой Мюллера будет наблюдать Уитакер, пока не будет назначен новый генпрокурор, а до этого может пройти несколько месяцев. Уитакер может отныне ограничивать расследование Мюллера, он может обескровить его, лишив кадровых и финансовых ресурсов, подавлять или даже прекратить вовсе под каким-нибудь предлогом. Этот юрист из Айовы - верный трампист", - пишет Der Spiegel.

Вот только почему так спешит Трамп, потому что Мюллер что-то нарыл? Или хочет успеть до потери республиканцами большинства в Конгрессе, что произойдет после 1 января 2019 года.

The New York Times также пишет, что в качестве и.о. генпрокурора Уитакер "может приказать Мюллеру прекратить расследование какого-то конкретного вопроса или отклонить просьбы Мюллера о расширении его расследования".

Уитакер может воспрепятствовать таким шагам Мюллера, как вызов Трампа повесткой на допрос или предъявление новых обвинительных заключений. Правда, по правилам о таких шагах следует уведомлять Конгресс.

"Может ли Уитакер уволить Мюллера?" - поднимает вопрос газета. Уитакер может решить, что Мюллер плохо исполняет свои обязанности, и уволить его либо отменить защиту, которую дает Мюллеру регулятивная норма, ранее задействованная Розенстайном, а затем уволить Мюллера без конкретной причины.

Завершив расследование, Мюллер должен представить доклад генпрокурору, а тот - решить, передать этот документ Конгрессу или не рассекречивать. В следующем году демократы в Палате представителей смогут потребовать предоставить им этот документ, но если администрация Трампа захочет воспротивиться, исход событий неясен. Политическая борьба на капитолийских холмах продолжается.